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    Работы добавят пробок в 10 районах. Ограничения ждут Загородный, Гагарина и набережные Мойки и Карповки

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    С 15 сентября новые ограничения движения из-за различных работ вступят в силу в десяти районах Петербурга: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Курортном, Красносельском и Петродворцовом. Об этом 13 сентября предупреждает пресс-служба ГАТИ.

    В центре до 1 мая 2024 года ограничат проезд по улице Некрасова у дома 30 по улице Маяковского. Там будут ремонтировать фасад.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На набережной Мойки и улице Декабристов водителей тоже потеснят на полтора года, разместив строительные леса и пешеходную галерею. До 30 апреля 2024 года из-за этого ограничат движение по набережной Мойки и улице Декабристов у дома 96 по набережной Мойки от улицы Глинки до Прачечного переулка и по улице Декабристов у дома 96 по набережной Мойки от Львиного переулка до улицы Глинки.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Загородном проспекте будут прокладывать электрокабель и устанавливать опоры освещения на участке от Введенского канала до Пионерской площади. В связи этим с 15 по 23 сентября ограничат проезд по нечетной стороне проспекта от Большого Казачьего переулка до Введенского канала.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Петроградской стороне пешеходная галерея потеснит транспорт на улице Профессора Попова и набережной Карповки. В итоге до 12 октября 2024 года движение по набережной реки Карповки от улицы Литераторов до Каменноостровского проспекта будет ограничено.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 9 октября перекроют движение по улице Ольги Форш от проспекта Просвещения до Учительской улицы. Там будут прокладывать газопровод.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 15 по 16 сентября закроют проезд по улице Трефолева от проспекта Стачек до проспекта Маршала Говорова. На участке улицы от проспекта Стачек до тупика ремонтируют дорогу.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А с 15 по 17 сентября перекроют движение у дома 8 по улице Громова от Рижской улицы до Гранитной улицы. Там отремонтируют инженерные коммуникации.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московскому району добавят два ограничения. Из-за реконструкции светофора до 15 октября ограничат проезд по перекрестку проспекта Юрия Гагарина и Бассейной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 29 сентября перекроют Малую Митрофаньевскую улицу от Митрофаньевского шоссе до Западного Митрофаньевского проезда. Там будут прокладывать теплосеть.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Красном Селе ремонт дороги с 15 по 19 сентября перекроет движение транспорта по Театральной улице от улицы Восстания до Гатчинского шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Зеленогорске на два дня, с 15 по 16 сентября, для строительства газопровода закроют перекресток Кривоносовской улицы и Деповской улицы. Объезжать предполагается по проспекту Ленина, улице Героев и Путейской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Ломоносове для строительства инженерных сетей ограничат проезд у дома 16 по Заводской улице от Заводского переулка до Полевой улицы. Ограничения будут действовать с 15 по 21 сентября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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