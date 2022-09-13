Работы добавят пробок в 10 районах. Ограничения ждут Загородный, Гагарина и набережные Мойки и Карповки

С 15 сентября новые ограничения движения из-за различных работ вступят в силу в десяти районах Петербурга: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Курортном, Красносельском и Петродворцовом. Об этом 13 сентября предупреждает пресс-служба ГАТИ.

В центре до 1 мая 2024 года ограничат проезд по улице Некрасова у дома 30 по улице Маяковского. Там будут ремонтировать фасад.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На набережной Мойки и улице Декабристов водителей тоже потеснят на полтора года, разместив строительные леса и пешеходную галерею. До 30 апреля 2024 года из-за этого ограничат движение по набережной Мойки и улице Декабристов у дома 96 по набережной Мойки от улицы Глинки до Прачечного переулка и по улице Декабристов у дома 96 по набережной Мойки от Львиного переулка до улицы Глинки.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На Загородном проспекте будут прокладывать электрокабель и устанавливать опоры освещения на участке от Введенского канала до Пионерской площади. В связи этим с 15 по 23 сентября ограничат проезд по нечетной стороне проспекта от Большого Казачьего переулка до Введенского канала.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На Петроградской стороне пешеходная галерея потеснит транспорт на улице Профессора Попова и набережной Карповки. В итоге до 12 октября 2024 года движение по набережной реки Карповки от улицы Литераторов до Каменноостровского проспекта будет ограничено.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





До 9 октября перекроют движение по улице Ольги Форш от проспекта Просвещения до Учительской улицы. Там будут прокладывать газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 15 по 16 сентября закроют проезд по улице Трефолева от проспекта Стачек до проспекта Маршала Говорова. На участке улицы от проспекта Стачек до тупика ремонтируют дорогу.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А с 15 по 17 сентября перекроют движение у дома 8 по улице Громова от Рижской улицы до Гранитной улицы. Там отремонтируют инженерные коммуникации.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московскому району добавят два ограничения. Из-за реконструкции светофора до 15 октября ограничат проезд по перекрестку проспекта Юрия Гагарина и Бассейной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





До 29 сентября перекроют Малую Митрофаньевскую улицу от Митрофаньевского шоссе до Западного Митрофаньевского проезда. Там будут прокладывать теплосеть.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Красном Селе ремонт дороги с 15 по 19 сентября перекроет движение транспорта по Театральной улице от улицы Восстания до Гатчинского шоссе.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Зеленогорске на два дня, с 15 по 16 сентября, для строительства газопровода закроют перекресток Кривоносовской улицы и Деповской улицы. Объезжать предполагается по проспекту Ленина, улице Героев и Путейской улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А в Ломоносове для строительства инженерных сетей ограничат проезд у дома 16 по Заводской улице от Заводского переулка до Полевой улицы. Ограничения будут действовать с 15 по 21 сентября.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



