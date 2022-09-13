А слово — есть. В словарь Института русского языка Академии наук добавили «бургерную», «ретвитнуть» и еще полторы сотни слов

Свыше полутора сотен слов были добавлены в 2022 году в орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН — на это обратила внимание редактор Полина Шубина.



Среди «новых» слов, которые представлены в одном из самых авторитетных российских словарей, — телеграм-канал, ЧВК и чевэка‌шник, штрафизоля‌тор, бу‌ргерная, медиафе‌йк, покерфе‌йс, прокрастина‌ция, стобалльник и даже погу‌глить и ретвитнуть.

