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    А слово — есть. В словарь Института русского языка Академии наук добавили «бургерную», «ретвитнуть» и еще полторы сотни слов

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    Свыше полутора сотен слов были добавлены в 2022 году в орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН — на это обратила внимание редактор Полина Шубина.

    Среди «новых» слов, которые представлены в одном из самых авторитетных российских словарей, — телеграм-канал, ЧВК и чевэка‌шник, штрафизоля‌тор, бу‌ргерная, медиафе‌йк, покерфе‌йс, прокрастина‌ция, стобалльник и даже погу‌глить и ретвитнуть.

    С полным списком новых слов можно ознакомиться на сайте, указав критерием 2022 год.

    Ранее ученые из Института лингвистических исследований РАН составили словарь «Русский язык коронавирусной эпохи», в него вошли порядка 3500 слов.

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