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    Экстремальная зебра. Напротив «Катькиного сада» снова ДТП

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    На Невском проспекте, не доезжая Гостиного двора, снова произошло ДТП. Минувшей ночью, 13 сентября, обошлось без пострадавших. Установленная на Малой Садовой улице супервидовая веб-камера частенько становится свидетельницей подобного рода аварий. Похожий случай был, например, в мае. А в прошлом году здесь пострадали люди — автомобиль врезался в пешеходов. И такое случалось неоднократно. Доказательства — в нашей нарезке из трансляции камеры наблюдения, которую вот здесь можно увидеть в режиме Live.

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