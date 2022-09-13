Мертвеца нашли на необитаемом острове в озере Вуокса

Следствие Приозерского района устанавливает причину смерти петербуржца, тело которого нашли на острове посреди озера Вуокса.



Погибшего, как сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти 13 сентября, на берег транспортировали спасатели из Приозерска на лодке после того, как получили сообщение от сына о бездыханном отце на острове.



Оно поступило, как сообщает 47news, около 10 утра. А добрались до острова спасатели ближе к часу дня.



Мертвеца нашли в палатке. Его личность установлена — ему 51 год. Рядом нашли алкоголь, а признаков насильственной смерти на теле не нашли. На острове мужчина отдыхал с сыном.

