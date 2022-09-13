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    Театры

    Русский драмтеатр в Литве переименуют в Вильнюсский Старый

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    Литовский русский драматический театр становится Вильнюсским Старым театром — сообщил минкульт страны 13 сентября. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Симонас Кайрис.

    Рабочая группа, которая занимается подготовкой рекомендаций по направлению деятельности и изменению названия театра, была сформирована еще в мае. В первую неделю сентября ее предложения министр обсудил с представителями профессионального сообщества. За название «Вильнюсский Старый театр» высказалось большинство экспертов — по их мнению, это отсылает к долгой истории здания, соответствует уставу театра и его предполагаемому направлению.

    В то же время рабочая группа подчеркнула необходимость сохранения действующей театральной труппы, выступающей на русском языке.

    Русский драматический театр Литвы работает с 1946 года, в его репертуаре — русская и зарубежная классика и современность. С 2018 года театром руководит Ольга Полевикова, до нее в течение десяти лет театр возглавлял известный литовский режиссер Йонас Вайткус. Главный режиссер театра — Владимир Гурфинкель.

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