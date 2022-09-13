Сохраняем на память. Вся красота петербургского бабьего лета — за 50 секунд

Понедельник стал последним днем на этой неделе, когда петербуржцы могли вдоволь насладиться солнцем. Уже сегодня небо затянули облака, хотя тепло сохраняется — температура даже выше нормы. Так мы провожаем бабье лето. Его красоту собрал в своём видео Лахта Центр: цветовые переливы заката, движение огромной луны по небосводу и свежий рассвет.
«Лето в этом году было удивительным — жарким, солнечным, погожим. В минувшие дни Петербург наслаждался его отголосками. В нашем новом таймлапсе — вчерашний день, привет из прекрасного лета», — сообщается в телеграм-канале небоскрёба 13 сентября.
Напомним, с середины недели в Петербурге начнутся дожди. Их принесет циклон «Квини».