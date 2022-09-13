    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, южн

    759мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.46eur61.31
    Реставрация от БастрыкинаПогиб под ХарьковомОбострение на КавказеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Желтая труба и «бабушка» у печки: посмотрите, как выглядит стенд «Межрегионгаза» на Петербургском газовом форуме

    609
    2 комментария

    На Петербургском международном газовом форуме Группа Газпром межрегионгаз построила стенд «Добрый дом» — собирательный образ обычного сельского дома, в который пришел газ — посмотрите, как это выглядит.

    ПоделитьсяПоделиться

    В доме-стенде сохранена печь — как напоминание о прошлом, но уже есть газовая плита, а к самому дому подходит знаменитая желтая труба, полностью оборудована и котельная. У дома есть и хозяйка, к которой любой может заглянуть на чай. О том, для чего нужен газ, напоминает и хэштег #зима_близко, с которым фотографируются участники форума.

    Как отметил генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз Сергей Густов, по программе догазификации регионов России в 2022 году будет подключено к газу более 650 тысяч домовладений — например, за август уже исполнено 38 тыс. договоров, что на 65% больше, чем месяцем ранее. В строительстве сетей для догазификации у нас задействованы более 11 тыс. человек и около 5 тысяч единиц крупной техники.

    Также за 2022 год в рамках пятилетней программы созданы условия для газификации 176 населенных пунктов в 30 регионах России, уже подключили дома к природному газу более 103 тыс. семей.. Более 103 тыс. семей подключили свои дома к безопасному, дешевому и экологичному топливу — природному газу. Для нас очень важно, чтобы уровень газификации в стране рос год от года.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close