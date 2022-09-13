Желтая труба и «бабушка» у печки: посмотрите, как выглядит стенд «Межрегионгаза» на Петербургском газовом форуме

В доме-стенде сохранена печь — как напоминание о прошлом, но уже есть газовая плита, а к самому дому подходит знаменитая желтая труба, полностью оборудована и котельная. У дома есть и хозяйка, к которой любой может заглянуть на чай. О том, для чего нужен газ, напоминает и хэштег #зима_близко, с которым фотографируются участники форума.

Как отметил генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз Сергей Густов, по программе догазификации регионов России в 2022 году будет подключено к газу более 650 тысяч домовладений — например, за август уже исполнено 38 тыс. договоров, что на 65% больше, чем месяцем ранее. В строительстве сетей для догазификации у нас задействованы более 11 тыс. человек и около 5 тысяч единиц крупной техники.

Также за 2022 год в рамках пятилетней программы созданы условия для газификации 176 населенных пунктов в 30 регионах России, уже подключили дома к природному газу более 103 тыс. семей.. Более 103 тыс. семей подключили свои дома к безопасному, дешевому и экологичному топливу — природному газу. Для нас очень важно, чтобы уровень газификации в стране рос год от года.