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    Суд озвучил сроки киллерам по делу об убийстве Шабтая Калмановича. Заказчика за 10 лет не нашли

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    Трем киллерам, обвиняемым в убийстве бизнесмена Калмановича, суд назвал сроки.

    Основного исполнителя заказа Мосгорсуд наказал сроком в 22 года, его подельников — Батыра Тумгоева и Али Белхороева — 18 и 20 годами колонии строгого режима соответственно, сообщает 13 сентября ТАСС.

    До этого присяжные вынесли им обвинительный вердикт.

    Бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» расстреляли из пистолета-пулемета в столице в ноябре 2009 года. Долгое время преступление было не раскрыто и расследование было приостановлено. Троих исполнителей задержали только в 2019 году. Организатор и заказчик до сих пор не найдены.

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