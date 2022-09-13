Суд озвучил сроки киллерам по делу об убийстве Шабтая Калмановича. Заказчика за 10 лет не нашли

Трем киллерам, обвиняемым в убийстве бизнесмена Калмановича, суд назвал сроки.
Основного исполнителя заказа Мосгорсуд наказал сроком в 22 года, его подельников — Батыра Тумгоева и Али Белхороева — 18 и 20 годами колонии строгого режима соответственно, сообщает 13 сентября ТАСС.
До этого присяжные вынесли им обвинительный вердикт.
Бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» расстреляли из пистолета-пулемета в столице в ноябре 2009 года. Долгое время преступление было не раскрыто и расследование было приостановлено. Троих исполнителей задержали только в 2019 году. Организатор и заказчик до сих пор не найдены.