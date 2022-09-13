В Петербурге фонд «Долго и счастливо» собирает сладости для своих подопечных ко Дню пожилых людей

Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку горожанам пожилого возраста, объявил о сборе сладостей. Их добавят к регулярным продуктовым наборам.
Сбор приурочен ко Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Наборы со сладостями сотрудники фонда развезут самым нуждающимся подопечным.
Желающие помочь могут до 30 сентября привезти в офис фонда конфеты, печенье или зефир, чай и кофе в красивых упаковках, нарядные баночки с качественным медом и вареньем.
Подробную информацию можно узнать в официальной группе фонда во «ВКонтакте».