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    В Петербурге фонд «Долго и счастливо» собирает сладости для своих подопечных ко Дню пожилых людей

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    Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку горожанам пожилого возраста, объявил о сборе сладостей. Их добавят к регулярным продуктовым наборам.

    Сбор приурочен ко Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Наборы со сладостями сотрудники фонда развезут самым нуждающимся подопечным.

    Желающие помочь могут до 30 сентября привезти в офис фонда конфеты, печенье или зефир, чай и кофе в красивых упаковках, нарядные баночки с качественным медом и вареньем.

    Подробную информацию можно узнать в официальной группе фонда во «ВКонтакте».

    Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» основан в Санкт-Петербурге в 2016 году. Задачи фонда: сбор средств на оплату лечения, реабилитации и ухода для пожилых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; оказание социально-психологической поддержки; содействие повышению качества социально-бытового обслуживания и улучшению условий проживания; помощь социальным учреждениям, в которых проживают люди преклонного возраста; помощь медицинским учреждениям, специализирующимся на лечении и уходе за людьми преклонного возраста, а также отделениям сестринского ухода больниц Санкт-Петербурга; привлечение общественного внимания к проблемам одиноких, больных и социально не защищенных людей пожилого возраста.

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