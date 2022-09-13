Квартиры в панельных хрущевках Петербурга дешевеют, а спрос на них падает и тяготеет к более новой вторичке

Старые панельные и кирпичные дома в Петербурге дешевеют. По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в августе средняя цена «квадрата» в таких домах опустилась до 161 тыс. рублей, хотя еще в апреле этого года она составляла 194 тысячи.



— Спрос на «старую панель» сейчас невысокий, — рассказал Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Покупатели охотнее приобретают студии в новых домах или квартиры на первичном рынке, где действуют ипотечные программы. Если говорить про «хрущевки», то наиболее популярны дешевые двухкомнатные квартиры по цене 5,3–5,5 млн рублей.

