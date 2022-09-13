Квартиры в панельных хрущевках Петербурга дешевеют, а спрос на них падает и тяготеет к более новой вторичке

Старые панельные и кирпичные дома в Петербурге дешевеют. По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в августе средняя цена «квадрата» в таких домах опустилась до 161 тыс. рублей, хотя еще в апреле этого года она составляла 194 тысячи.
— Спрос на «старую панель» сейчас невысокий, — рассказал Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Покупатели охотнее приобретают студии в новых домах или квартиры на первичном рынке, где действуют ипотечные программы. Если говорить про «хрущевки», то наиболее популярны дешевые двухкомнатные квартиры по цене 5,3–5,5 млн рублей.
По данным аналитиков, «хрущевки» приобретают чаще всего в Кировском и Московском районах, особенно в локациях в шаговой доступности от метро. Меньше сделок в Выборгском, Красносельском и Невском районах.
Традиционно в целом на рынке самые популярные квартиры — в «новой вторичке», то есть в домах не старше 10 лет. В этой категории покупатели прежде всего рассматривают студии в Мурино и Кудрово по цене от 4,3 млн рублей, а также бюджетные однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Красносельском и Приморском районах.