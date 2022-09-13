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    Енот пробрался в дом, нашёл гамак и переночевал в нём, став звездой интернета

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    Жительница Филадельфии обнаружила в гамаке на своём крыльце непрошеного гостя — енота.

    Доктор философии Сара МакАнулти работала в кабинете, когда услышала снаружи странный шорох. Она вышла на крыльцо и увидела, что в её гамаке кто-то есть, сообщает 12 сентября CBS. «Я взяла фонарик и телефон, сняла короткое видео и вернулась к работе», — рассказывает Сара.

    «Извините, кто научил енота на моем заднем крыльце пользоваться гамаком?» — написала женщина в соцсетях и выложила видео. При этом енот, похоже, чувствовал себя вполне комфортно, так как остался спать в гамаке до утра.

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