Енот пробрался в дом, нашёл гамак и переночевал в нём, став звездой интернета

Жительница Филадельфии обнаружила в гамаке на своём крыльце непрошеного гостя — енота.
Доктор философии Сара МакАнулти работала в кабинете, когда услышала снаружи странный шорох. Она вышла на крыльцо и увидела, что в её гамаке кто-то есть, сообщает 12 сентября CBS. «Я взяла фонарик и телефон, сняла короткое видео и вернулась к работе», — рассказывает Сара.
«Извините, кто научил енота на моем заднем крыльце пользоваться гамаком?» — написала женщина в соцсетях и выложила видео. При этом енот, похоже, чувствовал себя вполне комфортно, так как остался спать в гамаке до утра.