Обладатель Гран-при Каннского фестиваля снимет фильм о петербургском баскетболе

Большая часть фильма будет посвящена Кубку Кондрашина и Белова, который пройдет в Петербурге 17 и 18 сентября. Помимо этого в ленте расскажут о легендарном тренере Владимире Кондрашине и его не менее легендарном воспитаннике — Александре Белове, в честь которых назван Кубок.

Также фильм затронет тему связи поколений. В частности, будут рассказаны истории одного из лучших разыгрывающих Европы 1990-х годов Василия Карасева и его сына, действующего баскетболиста «Зенита» Сергея Карасева, и заслуженного тренера РСФСР Анатолия Штейнбока, который дал дорогу в большой баскетбол десяткам юных воспитанников петербургских спортивных школ.

Ожидается, что фильм будет готов к середине октября. Он будет доступен на стриминговой платформе «Премьер».

В Кубке Кондрашина и Белова примут участие действующий чемпион Единой лиги ВТБ «Зенит», а также МБА (Москва), «Пари-НН» (Нижний Новгород) и ЦСКА (Москва).