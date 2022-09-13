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    Обладатель Гран-при Каннского фестиваля снимет фильм о петербургском баскетболе

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    Съемки документального фильма о петербургском баскетболе планируется начать 15 сентября. Оператором ленты выступил Павел Фоминцев, ставший обладателем Гран-при программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля-2021 за фильм «Разжимая кулаки».

    Большая часть фильма будет посвящена Кубку Кондрашина и Белова, который пройдет в Петербурге 17 и 18 сентября. Помимо этого в ленте расскажут о легендарном тренере Владимире Кондрашине и его не менее легендарном воспитаннике — Александре Белове, в честь которых назван Кубок.

    Также фильм затронет тему связи поколений. В частности, будут рассказаны истории одного из лучших разыгрывающих Европы 1990-х годов Василия Карасева и его сына, действующего баскетболиста «Зенита» Сергея Карасева, и заслуженного тренера РСФСР Анатолия Штейнбока, который дал дорогу в большой баскетбол десяткам юных воспитанников петербургских спортивных школ.

    Ожидается, что фильм будет готов к середине октября. Он будет доступен на стриминговой платформе «Премьер».

    В Кубке Кондрашина и Белова примут участие действующий чемпион Единой лиги ВТБ «Зенит», а также МБА (Москва), «Пари-НН» (Нижний Новгород) и ЦСКА (Москва).

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