У дочери экс-президента Узбекистана Каримова конфисковали шесть московских квартир

Шесть квартир в Москве конфисковали у дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой — согласно февральскому решению Московского горсуда. Сейчас идет процесс исполнения этого решения. Об этом 13 сентября заявил замминистра юстиции страны Мурзаф Икрамов, сообщает РБК.



Он рассказал «Газете.uz», что полученные средства будут в равных долях обращены в пользу Узбекистана и РФ.

Кроме того, Икрамов отметил, что швейцарский суд конфисковал активы Каримовой на 336 миллионов долларов. Всего возврату в Узбекистан подлежат 686 миллионов долларов ее активов — в августе страны договорились о возврате 131 миллиона, насчет 205 миллионов идут переговоры, а судьба 350 миллионов зависит от решения суда.