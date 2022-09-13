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    У дочери экс-президента Узбекистана Каримова конфисковали шесть московских квартир

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    Шесть квартир в Москве конфисковали у дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой — согласно февральскому решению Московского горсуда. Сейчас идет процесс исполнения этого решения. Об этом 13 сентября заявил замминистра юстиции страны Мурзаф Икрамов, сообщает РБК.

    Он рассказал «Газете.uz», что полученные средства будут в равных долях обращены в пользу Узбекистана и РФ.

    Кроме того, Икрамов отметил, что швейцарский суд конфисковал активы Каримовой на 336 миллионов долларов. Всего возврату в Узбекистан подлежат 686 миллионов долларов ее активов — в августе страны договорились о возврате 131 миллиона, насчет 205 миллионов идут переговоры, а судьба 350 миллионов зависит от решения суда.

    В 2015 году Каримова получила пять лет ограничения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Через два года ее приговорили к 10 годам лишения свободы, а в 2019 году наказание ужесточили — перевели ее в колонию общего режима из-за «злостного нарушения порядка».

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