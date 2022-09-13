Ремонт ограничит движение на дамбе между Кронштадтом и Приморским шоссе

На дамбе Петербурга стартует ремонт деформационных швов. В связи с этим с 14 сентября почти на неделю ограничат движение транспорта в направлении из Кронштадта к Приморскому шоссе.



С 14 по 19 сентября на участке со 134-го по 135-й километр внутреннего кольца будет круглосуточно ограничено движение транспорта, сообщает 13 сентября пресс-служба Дирекции КЗС. На правой и средней полосах скоростной автодороги комплекса защитных сооружений будут ремонтировать деформационные швы моста водопропускного сооружения В-4.