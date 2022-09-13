Путешествия, кулинария и стиль. Три премьеры нового телесезона

Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





Что ждет путешественника на Русском севере? Собрать гардероб и не разориться? Как познакомиться со страной через национальную кухню? В сентябре развлекательно-познавательный телеканал «Ключ» представил новый сезон.

Главными темами стали семь направлений: путешествия, дом, семья, саморазвитие, стиль, еда и деньги. Осенью зрителей ждут три телепремьеры: «Вокруг Вкуса», «Покажи мне Север» и «Капсула».

Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





«Покажи мне север»

Эльхассан Мохамед Эламин узнал, что его предки жили на севере России и вместе с Антоном Зайцевым отправился на поиски своих корней. Зрители увидят знаковые места Русского Севера. Первые выпуски уже появились в эфире.

Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





«Вокруг вкуса»

Самое вкусное шоу телеканала ведет комедийный актер Роман Попов. В каждом выпуске к нему в гости приходят два шеф-повара.

Участники и зрители знакомятся с культурой, обычаями и особенностями разных стран через их национальные кухни. Шеф-повара должны приготовить блюда одной из них — причем финансы и время у них ограничены. За процессом тайно наблюдают представители выбранной национальности. В конце выпуска они вместе с ведущим и зрителями называют победителя.

Во время презентации на сцене за звание лучшего шеф-повара русской кухни боролись Денис Богославский и Василий Минаков. Оба повара участвовали и в самой телепередаче. Василий Минаков готовил блюда армянской кухни и выиграл, а Денис Богославский — мексиканской, но проиграл.



Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





«Капсула» с Тимом Ильясовым

К ведущему и исследователю моды Тиму Ильясову и стилистам приходят героини, которые хотят сменить имидж и подобрать новый гардероб. Задача — собрать капсулу на все случаи жизни из небольшого количества предметов и вписать туда вещи, которые у героев уже есть.

По жребию одному стилисту достаётся 70 тысяч рублей на покупки, а другому — 30 тысяч. В конце выпуска героини решают, оставить себе вещи или деньги, потраченные на них. Если девушка выбирает капсулу, то ее стилист выигрывает.

Телеканал «Ключ» рассказывает об интересах городских жителей. Его можно найти у ведущих кабельных и спутниковых операторов.

ООО «Северо-западное вещание», Kluch.tv

