На Новой сцене Александринки прозвучат поэтические РыСи

14 и 15 сентября на Новой сцене Александринки покажут спектакль «РыСи» о поэтах-авангардистах Ры Никоновой (Анна Таршис) и Сергее Сигее (Сигов). Режиссером выступил Филипп Виноградов.
Спектакль создан в рамках театрального проекта проект Лаборатории Центра Вознесенского «Театр vs Текст». Для Петербурга показы спектакля особенно важны — жизнь героев непосредственно связана с городом. Никонова и Сигей учились в Ленинграде, в ЛГИТМИКе (ныне РГИСИ) и после учебы возвращались в город из своего родного Ейска, и многие перформансы реализовали именно в Ленинграде, где также распространялся и их знаменитый журнал «Транспонанс».
Пьесу для спектакля написала специально для Центра Вознесенского питерский драматург, лауреат «Золотой маски» Элина Петрова. С одной стороны, спектакль посвящен разбору забытой авангардной поэзии 1970-х, явно или опосредованно повлиявшей на развитие современной поэзии. С другой стороны, методы трансфуристов применяются к самому театральному действу — через литературоведческий анализ (спектакль начинается как обычная лекция), через воспроизведение перформансов Никоновой и Сигова, а заканчивается спектакль исполнением классического текста мифа об Орфее и Эвридике на оригинальную, написанную для проекта, музыку Анны Поспеловой.
«В проекте заняты не классические драматические артисты, а исполнители, которых скорее мы называем перформерами, — люди, сочетающие музыкальные возможности и возможности пластики / движения, а именно Ольга Власова и Игорь Витковский. Мы ищем адекватное выражение темы через театральный язык, который позволяет по-разному, наиболее полно взглянуть на авангардные поиски 1960-х, синтезировать разные способы выражения», — говорит Юлия Гирба, куратор театральных программ Центра Вознесенского.
Кто такие трансфуристы? Себя и близких поэтов Ры и Сигей называли трансфуристами — от слова «транспонирование», обозначавшего центральную идею их творчества: перевод существующего произведения, текстового или визуального, в другую тональность. В чем-то эта практика отталкивается от экспериментов футуристов, в чем-то напоминает распространившуюся значительно позднее практику блэкаута, когда чужой текст становится для поэта строительным материалом. Большинство собственных текстов и текстов других современных поэтов, они публиковали в журнале «Транспонанс», который издавался с 1979-го по 1987 г. Журнал позиционировался как логическое продолжение и развитие линии исторического авангарда, в первую очередь русского футуризма.
Показ пройдет на Новой сцене Александринского театра (Черный зал). 12+
Полина Никитина