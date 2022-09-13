На Новой сцене Александринки прозвучат поэтические РыСи

14 и 15 сентября на Новой сцене Александринки покажут спектакль «РыСи» о поэтах-авангардистах Ры Никоновой (Анна Таршис) и Сергее Сигее (Сигов). Режиссером выступил Филипп Виноградов.



Спектакль создан в рамках театрального проекта проект Лаборатории Центра Вознесенского «Театр vs Текст». Для Петербурга показы спектакля особенно важны — жизнь героев непосредственно связана с городом. Никонова и Сигей учились в Ленинграде, в ЛГИТМИКе (ныне РГИСИ) и после учебы возвращались в город из своего родного Ейска, и многие перформансы реализовали именно в Ленинграде, где также распространялся и их знаменитый журнал «Транспонанс».



Пьесу для спектакля написала специально для Центра Вознесенского питерский драматург, лауреат «Золотой маски» Элина Петрова. С одной стороны, спектакль посвящен разбору забытой авангардной поэзии 1970-х, явно или опосредованно повлиявшей на развитие современной поэзии. С другой стороны, методы трансфуристов применяются к самому театральному действу — через литературоведческий анализ (спектакль начинается как обычная лекция), через воспроизведение перформансов Никоновой и Сигова, а заканчивается спектакль исполнением классического текста мифа об Орфее и Эвридике на оригинальную, написанную для проекта, музыку Анны Поспеловой.

