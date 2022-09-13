Парусные экипажи разыграли Кубок студенческой лиги в полный штиль. Посмотрите, как это было

Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов — Кубок студенческой парусной лиги — собрали 40 команд из 22 высших учебных заведений страны в Санкт-Петербургском речном яхт-клубе. Победили москвичи — команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а Петербург представил больше всего экипажей: 27 команд из 14 вузов.



Неожиданно наступившее в Петербурге бабье лето принесло штиль — почти полное отсутствие ветра стало испытанием для спортсменов и организаторов. Но хотя погода заставляла корректировать планы, все гоночные заезды состоялись.