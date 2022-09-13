Парусные экипажи разыграли Кубок студенческой лиги в полный штиль. Посмотрите, как это было

Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов — Кубок студенческой парусной лиги — собрали 40 команд из 22 высших учебных заведений страны в Санкт-Петербургском речном яхт-клубе. Победили москвичи — команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а Петербург представил больше всего экипажей: 27 команд из 14 вузов.
Неожиданно наступившее в Петербурге бабье лето принесло штиль — почти полное отсутствие ветра стало испытанием для спортсменов и организаторов. Но хотя погода заставляла корректировать планы, все гоночные заезды состоялись.
В соревнованиях помимо петербуржцев приняли участие команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Калининграда и Ростова-на-Дону. В первый день соревнований состоялись квалификационные гонки — согласно жеребьевке, все участники были разделены на два дивизиона. По результатам квалификации десять лучших команд из каждого дивизиона сформировали «Золотой флот», остальные 20 команд — «Серебряный флот». В гонках с пересадками была задействована учебная яхта «Хортица», которая помогала оперативно реализовать гоночные планы. Победителями соревнований этапа Кубка Студенческой парусной лиги стала команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Петербургские студенты помимо общей программы состязались также в дополнительных зачетах: параллельно прошел финал студенческих соревнований на Кубок губернатора, а также были определены победители чемпионата вузов Санкт-Петербурга в парусном спорте. Победителями стали два экипажа, представляющие НГУ им. Лесгафта.
Участники, организаторы и гости отметили, что прошедшие соревнования стали самыми массовыми и масштабными среди всех студенческих стартов в России, и этот факт свидетельствует — студенческий яхтинг в стране активно развивается.
Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, ректор Университета ИТМО Владимир Васильев заметил, что с каждым этапом участников становится все больше. Напомним, что петербургских студентов объединяет Межвузовский студенческий яхтенный клуб, который базируется в Санкт-Петербургском речном яхт-клубе.
Директор Санкт-Петербургского речного яхт-клуба Анна Шумейко отметила, что студенческий парусный спорт становится для клуба одним из главных направлений работы, и пригласила всех желающих присоединяться: «Наш клуб — дом для всех яхтсменов. Уже идет системная работа — мы планируем тренировки и обучение зимой и в межсезонье, обучение и практику в летнее время. И на спортивных, и на крейсерских яхтах».
Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь выразил надежду, что такие соревнования станут новой петербургской традицией.