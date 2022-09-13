В Петербурге и России — максимум госпитализаций с ковидом с начала осени

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом резко подскочило и в Петербурге, и в целом по России. Этот показатель часто растёт после выходных, когда в понедельник больницы начинают работу в обычном режиме. Но сегодняшние цифры — самые высокие за сентябрь. Также больше стало смертей, а заболеваемость показывает разнонаправленную динамику.



Как сообщает 13 сентября оперштаб по борьбе с инфекцией, в Петербурге за минувшие сутки госпитализированы 285 человек с COVID-19. Последний раз больше было 31 августа — 287. Выздоровевших тоже больше (4 090), но скачка нет. Выявлено 3 478 новых случаев заражения (накануне сообщалось о 3 471), подтверждено 20 смертей (накануне — 11).

