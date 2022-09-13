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    COVID-19

    В Петербурге и России — максимум госпитализаций с ковидом с начала осени

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    Число госпитализированных пациентов с коронавирусом резко подскочило и в Петербурге, и в целом по России. Этот показатель часто растёт после выходных, когда в понедельник больницы начинают работу в обычном режиме. Но сегодняшние цифры — самые высокие за сентябрь. Также больше стало смертей, а заболеваемость показывает разнонаправленную динамику.

    Как сообщает 13 сентября оперштаб по борьбе с инфекцией, в Петербурге за минувшие сутки госпитализированы 285 человек с COVID-19. Последний раз больше было 31 августа — 287. Выздоровевших тоже больше (4 090), но скачка нет. Выявлено 3 478 новых случаев заражения (накануне сообщалось о 3 471), подтверждено 20 смертей (накануне — 11).

    В России госпитализировали 4 663 человека за сутки. За прошедший месяц только один раз было больше: 30 августа сообщалось о 4 673 новых пациентах. Выявлено 44 045 новых случаев, что меньше, чем накануне (46 488), а смертей стало больше — 101 (накануне 81).

    Петербург остаётся на втором месте по числу заболевших за сутки после Москвы (4 946).

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