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    Одна заграничная скотина довела до задержания двоих в Петербурге. На родине их ждут в наручниках

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    В центре Петербурга оперативники уголовного розыска задержали двух иностранцев, которых в родном Узбекистане ждут с обвинениями в афере на миллион. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 сентября.

    Лиц из межгосударственного розыска полицейские нашли на улице Моисеенко накануне в третьем часу дня. Как показала проверка, в Россию двое мужчин, 25 и 28 лет, приехали, оставив в Узбекистане уголовные дела о мошенничестве. По версии следствия, прошлым летом оба промышляли хищением крупного рогатого скота у одного и того же фермера.

    Владельцу обещали повыгоднее продать коров, а потом исчезали со стадом и деньгами. Старшему вменяют хищение суммы, эквивалентной миллиону рублей. Младший, согласно материалам, заработал на чужой скотине в десять раз меньше.

    К 1 января оба были объявлены в розыск, в качестве меры пресечения мужчинам избран арест.

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