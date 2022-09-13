Одна заграничная скотина довела до задержания двоих в Петербурге. На родине их ждут в наручниках

В центре Петербурга оперативники уголовного розыска задержали двух иностранцев, которых в родном Узбекистане ждут с обвинениями в афере на миллион. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 сентября.



Лиц из межгосударственного розыска полицейские нашли на улице Моисеенко накануне в третьем часу дня. Как показала проверка, в Россию двое мужчин, 25 и 28 лет, приехали, оставив в Узбекистане уголовные дела о мошенничестве. По версии следствия, прошлым летом оба промышляли хищением крупного рогатого скота у одного и того же фермера.

