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    На КАД столкнулись грузовик, «Лада» и «Жигули». ВАЗ — без «лица»

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    Серьёзное ДТП произошло утром 13 сентября на севере КАД.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 9 часов на 33-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Токсово, столкнулись попутные грузовой и два легковых автомобиля. Они заняли первую и вторую полосы, затруднив движение. Пострадал один человек. К 11 часам участники ДТП разъехались.

    Судя по видео в телеграм-канале «Мегаполис», участники ДТП — «жигули», «Лада Ларгус» и грузовик с пустым кузовом. «Растащили уже, «жигу» в зоне отдыха грузят на эвакуатор», — добавляет очевидец.

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