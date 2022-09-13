На КАД столкнулись грузовик, «Лада» и «Жигули». ВАЗ — без «лица»

Серьёзное ДТП произошло утром 13 сентября на севере КАД.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 9 часов на 33-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Токсово, столкнулись попутные грузовой и два легковых автомобиля. Они заняли первую и вторую полосы, затруднив движение. Пострадал один человек. К 11 часам участники ДТП разъехались.
Судя по видео в телеграм-канале «Мегаполис», участники ДТП — «жигули», «Лада Ларгус» и грузовик с пустым кузовом. «Растащили уже, «жигу» в зоне отдыха грузят на эвакуатор», — добавляет очевидец.