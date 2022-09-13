Прогулка по трассе «Нарва» подшофе закончилась фатально для жителя Петергофа

Смертельное ДТП произошло поздним вечером 12 сентября в Ломоносовском районе Ленобласти. Под колесами автомобиля петербуржца погиб пешеход.
В 23:40 на 56-м километре федеральной трассы «Нарва» у деревни Черемыкино 29-летний петербуржец, двигаясь на автомобиле KIA Optima со стороны Кингисеппа, сбил мужчину, шедшего навстречу по проезжей части. Пешеход был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 сентября.
В результате ДТП пешеход — 46-летний житель Петергофа — скончался на месте. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Водитель «КИА» за 2022 год 8 раз привлекался за нарушения ПДД, в основном за превышение скорости.