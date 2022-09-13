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    Мишустин поручил ведомствам согласовать позицию по цифровым валютам в РФ

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    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты федеральных законов, которые регулируют выпуск и обращение цифровой валюты на территории страны в части регулирования майнинга, а также её использование в международных расчетах. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба кабмина.

    Обсудить эти вопросы должны будут Министерство финансов совместно с Банком России, Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой и Федеральной службой безопасности.

    К этой же дате Мишустин обязал Минфин и Центробанк подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

    Кроме того, к 1 декабря премьер-министр поручил актуализировать стратегию развития финансового рынка России до 2030 года, учитывая текущую геополитическую ситуацию, а до 31 марта 2023 года — предоставить идеи о дополнительных механизмах стимулирования долгосрочных сбережений граждан.

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