Мишустин поручил ведомствам согласовать позицию по цифровым валютам в РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты федеральных законов, которые регулируют выпуск и обращение цифровой валюты на территории страны в части регулирования майнинга, а также её использование в международных расчетах. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба кабмина.



Обсудить эти вопросы должны будут Министерство финансов совместно с Банком России, Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой и Федеральной службой безопасности.