Москвич собирался выкинуть годовалую дочь с 13-го этажа. Он объяснил, что на него повлияло

Следственные органы ГСУ СК ходатайствуют об аресте обвиняемого в покушении на убийство дочери на востоке Москвы. Об этом 13 сентября сообщается на сайте ГСУ.
Инцидент произошёл вчера в квартире дома на Городецкой улице. По данным СК, 27-летний мужчина взял свою дочь 2021 года рождения, вышел на балкон и вытянул руку так, что ребёнок повис в воздухе на высоте 13-го этажа. При этом он кричал, что скинет девочку вниз. Его остановили сотрудники правоохранительных органов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Он задержан в порядке 91-й статьи УПК РФ. На допросе он признал вину и рассказал, что употребляет наркотики и вчера находился в состоянии наркотического опьянения.
«Для проверки его психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также в рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по ст. 293 УК РФ (халатность)», — отмечается в сообщении ГСУ.