Москвич собирался выкинуть годовалую дочь с 13-го этажа. Он объяснил, что на него повлияло

Следственные органы ГСУ СК ходатайствуют об аресте обвиняемого в покушении на убийство дочери на востоке Москвы. Об этом 13 сентября сообщается на сайте ГСУ.



Инцидент произошёл вчера в квартире дома на Городецкой улице. По данным СК, 27-летний мужчина взял свою дочь 2021 года рождения, вышел на балкон и вытянул руку так, что ребёнок повис в воздухе на высоте 13-го этажа. При этом он кричал, что скинет девочку вниз. Его остановили сотрудники правоохранительных органов.

