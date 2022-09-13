Девушка на мосту остановила ДПС в Подмосковье, а потом они остановили её

Экипаж ДПС не проехал мимо юной девы, которая страдала на мосту через реку Нара в Подмосковье.



Как сообщает пресс-служба МВД РФ 13 сентября, девушку на мосту в Серпухове сотрудники полиции увидели поздно ночью. Они сразу поняли, что это не просто поздняя прогулка, поэтому остановились, вышли из машины и завязали с ней диалог.