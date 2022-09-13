    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, ю-в

    761мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.46eur61.31
    Пик смертности в РоссииНовые вагоны метроАвтопром в простоеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Девушка на мосту остановила ДПС в Подмосковье, а потом они остановили её

    3917
    2 комментария
    Фото: mvdmedia.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Экипаж ДПС не проехал мимо юной девы, которая страдала на мосту через реку Нара в Подмосковье.

    Как сообщает пресс-служба МВД РФ 13 сентября, девушку на мосту в Серпухове сотрудники полиции увидели поздно ночью. Они сразу поняли, что это не просто поздняя прогулка, поэтому остановились, вышли из машины и завязали с ней диалог.

    mvdmedia.ru

    Незнакомка была в истерике, но экипаж сумел выяснить, что она поссорилась со своим молодым человеком. Автоинспектор Максим Чурсимов говорил с девушкой до приезда спасателей и медиков.

    Впоследствии её забрала скорая для оказания дальнейшей психологической помощи.

    Фото: mvdmedia.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close