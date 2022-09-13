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    Поход в гости 12-летней петербургской школьницы во время каникул может стать уголовным делом

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    Жительница Фрунзенского района Петербурга обратилась в полицию с просьбой отыскать молодого человека, который надругался над её дочерью-школьницей во время летних каникул.

    47-летняя женщина пришла в 5-й отдел полиции накануне около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 сентября. По предварительной информации, она смогла разговорить 12-летнюю дочь, и та рассказала, что в июне 2022 года во время каникул в деревне Кисельня Волховского района области была в гостях. Якобы там один из новых знакомых совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

    Обстоятельства визита девочки устанавливаются.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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