Прощаемся с бабьим летом. В Петербурге — последний тёплый и сухой день

Вторник в Петербурге будет хоть и не солнечным, но тёплым и сухим. От дождей нас защищает гребень антициклона.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 сентября в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, а в окрестностях местами до 2, днём вырастет до 16–18.

«Сегодня Северная столица останется под влиянием периферии антициклона. И хотя облаков в небе станет больше, дождей по-прежнему не ожидается, а температурные показатели вернутся в рамки климата», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале .

В Ленинградской области, по его словам, воздух прогреется до 14–19 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от 7 до 16 градусов в течение суток. Самое холодное 13 сентября зафиксировано в 1960 году, плюс 2 днём, а самое тёплое — в 1969 году, плюс 23, напоминает «Яндекс».

