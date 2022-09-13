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    Прощаемся с бабьим летом. В Петербурге — последний тёплый и сухой день

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    Вторник в Петербурге будет хоть и не солнечным, но тёплым и сухим. От дождей нас защищает гребень антициклона.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 сентября в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, а в окрестностях местами до 2, днём вырастет до 16–18.

    «Сегодня Северная столица останется под влиянием периферии антициклона. И хотя облаков в небе станет больше, дождей по-прежнему не ожидается, а температурные показатели вернутся в рамки климата», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    В Ленинградской области, по его словам, воздух прогреется до 14–19 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

    Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от 7 до 16 градусов в течение суток. Самое холодное 13 сентября зафиксировано в 1960 году, плюс 2 днём, а самое тёплое — в 1969 году, плюс 23, напоминает «Яндекс».

    В среду, ближе к вечеру, начнутся небольшие дожди, и будет на пару градусов холоднее. А в четверг осадки усилятся, и ожидается максимум 12–14 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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