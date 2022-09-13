Ночные трагедии. В пожаре на Петроградской стороне человек пострадал, в Павловске — погиб

Сразу два пожара минувшей ночью обернулись трагедией в Петербурге. В одном человек пострадал, в другом — погиб.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 13 сентября в 01:36 поступил вызов на улицу Льва Толстого, 3 в Павловске (Пушкинский район). Там огонь полностью охватил одноэтажный бревенчатый дом размером 12 на 9 метров. На место выехали три расчёта — 15 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать только к 03:21.
«В результате пожара погиб мужчина», — отмечается в сообщении.
Вскоре после этого, в 03:37, другие три расчёта (15 человек) отправились на маленькую улицу Кропоткина, 11 в Петроградском районе. Там горели 3 квадратных метра в трёхкомнатной квартире. В 04:10 пожар был ликвидирован.
«В результате пожара пострадала женщина, госпитализирована в лечебное учреждение», — рассказали в управлении.