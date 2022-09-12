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    Район Адмиралтейства окутал туман. Здесь снимают фильм о светлых советских временах

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    Район Адмиралтейства в Петербурге ночью 12 сентября стал порталом в счастливое для многих советское прошлое. Аллеи и дворы погрузились в дымку, сквозь которую заманчиво светят фонарики. Здесь снимает многосерийный фильм режиссер Дмитрий Иосифов, которого дети СССР помнят по роли Буратино.

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    Согласно описанию, фильм «Любовь Советского Союза» рассказывает о поколении смелых и красивых, не заставших войн и революций. Они мечтают построить новую жизнь, в которой будет место лишь достижениям, открытиям и любви.

    «О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле. О времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза», — говорится в описании.

    Главную роль в картине исполнит актриса Ангелина Стречина («Мир, дружба, жвачка», «Пищеблок», «Триггер», «Аванпост»).

    Дата выхода фильма пока не названа, ориентировочно его премьера состоится осенью 2023 года.

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