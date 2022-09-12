Район Адмиралтейства окутал туман. Здесь снимают фильм о светлых советских временах

Район Адмиралтейства в Петербурге ночью 12 сентября стал порталом в счастливое для многих советское прошлое. Аллеи и дворы погрузились в дымку, сквозь которую заманчиво светят фонарики. Здесь снимает многосерийный фильм режиссер Дмитрий Иосифов, которого дети СССР помнят по роли Буратино.

Согласно описанию, фильм «Любовь Советского Союза» рассказывает о поколении смелых и красивых, не заставших войн и революций. Они мечтают построить новую жизнь, в которой будет место лишь достижениям, открытиям и любви.

«О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле. О времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза», — говорится в описании.

Главную роль в картине исполнит актриса Ангелина Стречина («Мир, дружба, жвачка», «Пищеблок», «Триггер», «Аванпост»).



Дата выхода фильма пока не названа, ориентировочно его премьера состоится осенью 2023 года.

