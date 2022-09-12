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    СКА выиграл пятый матч подряд со старта сезона

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали». Встреча проходила 12 сентября в Череповце.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:1

    Голы за СКА забили Максим Грошев (8-я минута — в меньшинстве), Марат Хайруллин (13), Захар Бардаков (35), Игорь Ожиганов (53 — в большинстве). У «Северстали» отличился Руслан Абросимов (1).

    С 10 очками петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Армейцы единственные в лиге, кто ещё ни разу не проиграл.

    Следующий матч СКА проведет 16 сентября в Москве против местного «Динамо».

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