СКА выиграл пятый матч подряд со старта сезона

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали». Встреча проходила 12 сентября в Череповце.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:1
Голы за СКА забили Максим Грошев (8-я минута — в меньшинстве), Марат Хайруллин (13), Захар Бардаков (35), Игорь Ожиганов (53 — в большинстве). У «Северстали» отличился Руслан Абросимов (1).
С 10 очками петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Армейцы единственные в лиге, кто ещё ни разу не проиграл.
Следующий матч СКА проведет 16 сентября в Москве против местного «Динамо».