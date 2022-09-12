Водитель машины с норвежскими номерами погиб от железного троса военного вертолета на М-4

Оторвавшийся от военного вертолета железный трос убил водителя на трассе М-4 в Ростовской области. Отлетевшая часть пробила лобовое стекло автомобиля Volkswagen с норвежскими номерами, пишет 12 сентября 161.ru.
Уточняется, что инцидент произошел днем 10 сентября в районе хутора Калиновка. Источник издания сообщил, что вертолет летел низко, его трос оборвался и зацепил машину с иностранными номерами.
В пресс-службе регионального ГУ МВД заявили, что информацию уточняют, в ЮВО на звонки журналистов не ответили.