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    Водитель машины с норвежскими номерами погиб от железного троса военного вертолета на М-4

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    Оторвавшийся от военного вертолета железный трос убил водителя на трассе М-4 в Ростовской области. Отлетевшая часть пробила лобовое стекло автомобиля Volkswagen с норвежскими номерами, пишет 12 сентября 161.ru.

    Уточняется, что инцидент произошел днем 10 сентября в районе хутора Калиновка. Источник издания сообщил, что вертолет летел низко, его трос оборвался и зацепил машину с иностранными номерами.

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    В пресс-службе регионального ГУ МВД заявили, что информацию уточняют, в ЮВО на звонки журналистов не ответили.

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