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    Почти 30 лошадей пропали с конюшни под Красноярском. Их могли обменять на породистую кобылу

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    Почти тридцать лошадей пропали с территории конюшни в Красноярском крае. Под подозрением — конюх. Об этом 12 сентября сообщает МВД Медиа.

    Об их исчезновении из села Маринино полицейским рассказал руководитель одного из сельхозпредприятий — он недосчитался 26 животных.

    «При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, который в период пропажи лошадей работал конюхом и осуществлял выпас лошадей», — сообщили в пресс-службе.

    Полицейские выяснили, что кражи происходили с июня 2020-го по март 2021 года. Общая сумма ущерба составила более 560 тысяч рублей.

    Подозреваемый — 42-летний мужчина — рассказал, что на вырученные деньги купил для себя русскую рысистую кобылу. Силовики её изъяли.

    Возбуждено уголовное дело по третьей части 160-й статьи УК РФ («Присвоение или растрата»). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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