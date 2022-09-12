Почти 30 лошадей пропали с конюшни под Красноярском. Их могли обменять на породистую кобылу

Почти тридцать лошадей пропали с территории конюшни в Красноярском крае. Под подозрением — конюх. Об этом 12 сентября сообщает МВД Медиа.



Об их исчезновении из села Маринино полицейским рассказал руководитель одного из сельхозпредприятий — он недосчитался 26 животных.



«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, который в период пропажи лошадей работал конюхом и осуществлял выпас лошадей», — сообщили в пресс-службе.

