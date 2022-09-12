Смольный защитит леса на севере Петербурга от туристов и собак. Появился проект по Левашовскому заказнику

Документ опубликован 12 сентября. Согласно ему, заказник займет часть Выборгского и Курортного районов. Его площадь составит 27 млн квадратных метров, а сам он будет состоять из пяти участков: «Западный», «Центральный», «Северо-восточный», «Восточный» и «Юго-восточный».

Правительство Петербурга опубликовало проект постановления о создании природного заказника «Левашовский». Там нельзя будет строить, мусорить и выгуливать собак.

Сообщается, что цель создания заказника — сохранение и восстановление крупного массива хвойных, смешанных и лиственных лесов, а также различных типов болот и редких водно-ледниковых форм рельефа, плюс «создание условий для экологического образования и просвещения».

«Лесная растительность занимает более 80 % площади ООПТ, представлена сосновыми, еловыми, березовыми, осиновыми, сероольховыми и черноольховыми лесами. Сохранились участки старовозрастных еловых и мелколиственно-еловых лесов и одно из самых крупных в городе насаждений лиственницы сибирской. Вдоль берегов реки Черной распространены ивняки и высокотравные луга. Около 13 % площади занимают верховые, переходные и низинные болота, в том числе ненарушенные и малонарушенные. Лесные и болотные сообщества, Глухое озеро являются местами произрастания (обитания) редких видов растений, птиц и млекопитающих», — говорится в проекте.

Особо ценными документ называет старовозрастные еловые леса, хвойные и лиственные, слабонарушенные верховые и переходные болота, а также Новоселковскую гряду — редкую для Петербурга форму водно-ледникового рельефа — и Глухое озеро с краснокнижными растениями: полушник щетинистый и лобелия Дортмана.



Согласно режиму охраны, на территории заказника будет запрещено строительство и реконструкция зданий и сооружений, нарушение почвенного покрова и производство земляных работ, не связанное с охранной деятельностью, разведка и добыча полезных ископаемых, замусоривание и загрязнение территории, рубка деревьев и кустарников, сбор растений, уничтожение и использование объектов животного мира. Нельзя будет также беспокоить птиц в период гнездования с 15 апреля по 15 июля, использовать пиротехнику, разводить костры, перемещаться на машинах, ставить палатки и выгуливать собак без поводка.

