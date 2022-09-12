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    В сертоловской школе учителя «обезоружили» девятиклассника

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    Ученик девятого класса устроил переполох в школе Сертолово. На уроки он принес макет пистолета, педагоги решили перестраховаться. Об этом 12 сентября сообщают 47news.

    Инцидент произошел в минувшую пятницу в здании школы №3 в Кореловском переулке. Игрушечное оружие юноша принес, вероятно, чтобы похвастаться перед одноклассниками. Администрация инициативу не оценила, но заявляет, что мирно уладила вопрос.

    «Мы сами разобрались с этим инцидентом. Ни у кого перед лицом пистолетом ребенок не махал, полицию не вызывали», — рассказал 47news директор школы Ярослав Константинов.

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