«Давайте посчитаем белок». В Нижне-Свирском заповеднике рассказали о необычно большом потомстве грызунов-древолазов

Теплый сезон 2022 года в Ленобласти оказался «урожайным» на молодых белок. В Ломоносовском районе они повадились переплывать реку и появляться в несвойственных для себя местах.



Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника рассказывают, что во время патрулирования территории встречают белок в разных уголках заповедника. В это году зверьки стали часто переплывать Свирь и появляться в тростниковых зарослях на протоках, что нехарактерно для лесных обитателей, сообщают в группе заповедника Вконтакте 12 сентября.