«Давайте посчитаем белок». В Нижне-Свирском заповеднике рассказали о необычно большом потомстве грызунов-древолазов

Теплый сезон 2022 года в Ленобласти оказался «урожайным» на молодых белок. В Ломоносовском районе они повадились переплывать реку и появляться в несвойственных для себя местах.
Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника рассказывают, что во время патрулирования территории встречают белок в разных уголках заповедника. В это году зверьки стали часто переплывать Свирь и появляться в тростниковых зарослях на протоках, что нехарактерно для лесных обитателей, сообщают в группе заповедника Вконтакте 12 сентября.
«Белок действительно в этом году много, у меня уже в деревне по улице начали бегать. Всё потому, что последние два года был хороший урожай еловых шишек, да и сосновые были. А вот нынче шишек мало. Хорошо если на единицу урожайности потянет. Обязательно за таким неурожайным годом последует снижение численности белок», - отмечает сотрудник научного отдела заповедника Анатолий Смирнов.
Желающим предлагают «посчитать белок» и поделиться своими наблюдениями и фотографиями этих пушистых грызунов.