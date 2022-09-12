Врачи петербургского Педиатрического университета спасли пассажирку самолета, летевшего на Камчатку. Этот подвиг у них не первый

Женщина потеряла сознание на борту рейса Новосибирск — Петропавловск-Камчатский. Ей помогли врачи петербургского Педиатрического университета, которые направлялись работать на Дальнем Востоке.
У женщины резко снизилось давление, сообщает 12 сентября пресс-служба университета. На призыв экипажа откликнулись ректор Дмитрий Иванов, главврач клиники Виталий Резник и его заместитель по анестезиологии-реанимации и неонатологии Алексей Яковлев. Последний оценил состояние пассажирки и оказал помощь. В пункте назначения женщина смогла самостоятельно покинуть самолет.
В вузе напомнили, что в октябре прошлого года ректор университета и главврач клиники спасли мужчину, у которого случился инсульт во время перелета из Москвы в Барнаул. А в феврале текущего доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии Ирина Кузнецова помогла женщине, которая стала задыхаться на борту рейса Петербург — Красноярск.