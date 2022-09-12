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    Перевесил ребенка через перила высотки. В Москве мужчина едва не выкинул с балкона собственную дочь

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    В Москве проводится проверка по факту покушения на убийство маленького ребенка. Возбуждено уголовное дело. В подозреваемых — отец малышки. Об этом днем 12 сентября сообщает ГСУ СК по Москве.

    По предварительным данным следствия, мужчина находился с ребенком в квартире. По не установленной пока причине, подозреваемый взял ребенка, вышел на балкон и перевесил девочку через перила 13-го этажа. При этом он кричал, что сбросит малышку вниз.

    Полицейских вызвали прохожие. Сейчас жизни малышки ничто не угрожает. Девочка находится с матерью. Отец ребенка задержан.

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