Перевесил ребенка через перила высотки. В Москве мужчина едва не выкинул с балкона собственную дочь

В Москве проводится проверка по факту покушения на убийство маленького ребенка. Возбуждено уголовное дело. В подозреваемых — отец малышки. Об этом днем 12 сентября сообщает ГСУ СК по Москве.



По предварительным данным следствия, мужчина находился с ребенком в квартире. По не установленной пока причине, подозреваемый взял ребенка, вышел на балкон и перевесил девочку через перила 13-го этажа. При этом он кричал, что сбросит малышку вниз.