В России проведут мониторинг использования законов в благотворительности и волонтёрской деятельности

Мониторинг будет проведен по инициативе Минюста. В частности, будет проверено использование Гражданского кодекса, федеральных законов «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», «О некоммерческих организациях», «О меценатской деятельности», «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», президентских указов, постановлений правительства, федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Власти проверят, как работают законы в сфере благотворительности и волонтёрской деятельности. Соответствующий план работы на 2023 год утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустуин.

Работа будет заключатся в сборе, анализе и оценке информации о том, как действующие нормы используются на практике.



Помимо Минюста в проверке примут участие МЧС, Минобороны, Минздрав, Минобрнауки, Минприроды, Минпросвещения, Минтруд, Минэкономразвития, Росмолодежь.



По результатам мониторинга будет принято решение о совершенствовании правового регулирования.

