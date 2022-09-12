Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»: неделя до старта нового сезона

В понедельник, 19 сентября, стартует первый в этом году этап городской премии «Признание и Влияние». Каждый год читатели портала «Фонтанка.ру» определяют победителей среди городских компаний в разных номинациях. Что нового будет в этом сезоне — вы узнаете ровно через неделю.

С 19 сентября начинается номинирование претендентов — каждый читатель сможет выдвинуть своего кандидата по одной из 10 номинаций. Список обновился по сравнению с прошлым годом, но остались и те номинации, которые повторяются из года в год. Посмотрите, кто и в какой номинации получил премию «Фонтанки» в 2021 году и как их наградили.