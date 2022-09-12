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    Петербуржцев приглашают прогуляться по городу с гидами-библиотекарями

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    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    В выходные 17–18 и 24–25 сентября в Петербурге в восьмой раз пройдет фестиваль «День Дома», посвященный истории города. На лекции, экскурсии по городу, выставки и квесты приглашают библиотеки и другие культурные учреждения.

    Организаторы приглашают всех желающих заглянуть за фасады исторических зданий, в которых сейчас работают библиотеки и музеи, а также лучше узнать историю своих районов.

    На третьей неделе сентября за мероприятия будут ответственны библиотеки, а на четвертой неделе — музеи. Например, библиотека им. Маяковского проведет по главному зданию, где также расскажет о книгах князя Голицына. Еще работники Маяковки зовут на небольшую прогулку с интригующим названием «Переезжаем с герцогом Мекленбург-Стрелицким из Михайловского дворца в особняк на Фонтанке». Помимо этого можно записаться на экскурсию по зданию бывшей голландской церкви.

    В библиотеке «Охта-8» будут слушать о разгуле джаза и рока на Охте в 1950–1980-е годы. В библиотеке «Бронницкая» расскажут о забытых петербургских профессиях, а в «Семеновской» организуют детективно-музыкальный маршрут к 60-летию Виктора Цоя.

    Полная программа мероприятий весьма велика, ознакомиться с ней и выбрать активность по душе можно по ссылке.

    12+

    Елена Васильева

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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