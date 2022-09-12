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    Петербурженка на Сэме вошла в тройку лучших юных конкуристов России

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    Елизавета Коваленко из Петербурга в паре с лошадью по кличке Сэм заняла второе место в категории «Юноши и девушки» по итогам трёх дней соревнований лично-командного первенства России по конкуру среди детей, юношей и юниоров в Тверской области. Об этом «Фонтанке» 12 сентября сообщили в Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.

    На главных соревнованиях страны среди детей, юношей и юниоров петербургские команды завоевали третье и пятое места. Серебро Елизаветы стало лучшим результатом петербуржцев.

    Фото: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга
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    На маршруте для детей с высотой препятствий в 120 сантиметров лучшим стал петербуржец Максим Доманчук на лошади Медалист.

    Фото: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга

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