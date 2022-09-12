Петербурженка на Сэме вошла в тройку лучших юных конкуристов России

Елизавета Коваленко из Петербурга в паре с лошадью по кличке Сэм заняла второе место в категории «Юноши и девушки» по итогам трёх дней соревнований лично-командного первенства России по конкуру среди детей, юношей и юниоров в Тверской области. Об этом «Фонтанке» 12 сентября сообщили в Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.



На главных соревнованиях страны среди детей, юношей и юниоров петербургские команды завоевали третье и пятое места. Серебро Елизаветы стало лучшим результатом петербуржцев.

