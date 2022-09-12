    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, вос

    763мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.47eur60.86
    Пик смертности в РоссииКак прошел крестный ходАвтопром в простоеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Инвесторы возвращаются: на первичном рынке снова вкладываются в малогабаритное жилье на старте продаж

    478
    обсудить

    Выход в продажу новых жилых комплексов и совместные ипотечные предложения от застройщиков и банков на старте продаж подстегнули инвестиционный спрос на первичном рынке. Как отмечают эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», об инвестиционных мотивах говорит также процент повторных покупок.

    Как отметили аналитики, при этом чаще всего повторно покупают малогабаритное жилье — студии и однокомнатные квартиры. Доля таких сделок у застройщика в июле составляла 18%, а в августе выросла до 21% из-за традиционного сезонного оживления рынка.

    Порог входа в инвестиционных сделках варьируется от 4,5 до 13 млн рублей, а если говорить о привлекательных локациях города, то здесь сумма на уровне 7–9 млн рублей.

    — Спрогнозировать дальнейший рост цен на недвижимость сейчас сложно, — сообщила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Большинство инвесторов стремятся сохранить вложения и часто рассчитывают сдавать купленную квартиру в аренду для получения пассивного дохода.

    Также на интерес к инвестициям в жилье повлияло развитие совместных ипотечных программ от застройщиков и банков. Низкая процентная ставка (от 0,1%) сократила порог входа до 700 тыс. рублей.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close