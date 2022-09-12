Инвесторы возвращаются: на первичном рынке снова вкладываются в малогабаритное жилье на старте продаж

Выход в продажу новых жилых комплексов и совместные ипотечные предложения от застройщиков и банков на старте продаж подстегнули инвестиционный спрос на первичном рынке. Как отмечают эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», об инвестиционных мотивах говорит также процент повторных покупок.



Как отметили аналитики, при этом чаще всего повторно покупают малогабаритное жилье — студии и однокомнатные квартиры. Доля таких сделок у застройщика в июле составляла 18%, а в августе выросла до 21% из-за традиционного сезонного оживления рынка.

