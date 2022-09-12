Инвесторы возвращаются: на первичном рынке снова вкладываются в малогабаритное жилье на старте продаж

Выход в продажу новых жилых комплексов и совместные ипотечные предложения от застройщиков и банков на старте продаж подстегнули инвестиционный спрос на первичном рынке. Как отмечают эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», об инвестиционных мотивах говорит также процент повторных покупок.
Как отметили аналитики, при этом чаще всего повторно покупают малогабаритное жилье — студии и однокомнатные квартиры. Доля таких сделок у застройщика в июле составляла 18%, а в августе выросла до 21% из-за традиционного сезонного оживления рынка.
Порог входа в инвестиционных сделках варьируется от 4,5 до 13 млн рублей, а если говорить о привлекательных локациях города, то здесь сумма на уровне 7–9 млн рублей.
— Спрогнозировать дальнейший рост цен на недвижимость сейчас сложно, — сообщила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Большинство инвесторов стремятся сохранить вложения и часто рассчитывают сдавать купленную квартиру в аренду для получения пассивного дохода.
Также на интерес к инвестициям в жилье повлияло развитие совместных ипотечных программ от застройщиков и банков. Низкая процентная ставка (от 0,1%) сократила порог входа до 700 тыс. рублей.