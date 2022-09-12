В путешествие — минуя обменники. Рубль может получить свободное хождение в Египте

Российский рубль с конца сентября планируют включить в список валют, используемых в Египте. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу туроператора Tez Tour.
«Согласно информации от Центрального банка Египта, имеющейся в распоряжении Tez Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране», — заявили там.
В этот период направление пользуется большой популярностью, поэтому предоставление возможности туристическим компаниям и отелям принимать к оплате рубли положительно отразится на туристическом потоке.
Как уточнили в компании, предполагается создание специальных терминалов в отделениях банков, однако точный механизм пока неизвестен. Египет, добавили в Tez Tour, — наиболее востребованное направление у россиян на осенне-зимний период. Его доля в общем бронировании составляет около 46%.