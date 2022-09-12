Продюсер, раскрутивший МакSим, умер в Ленобласти. Родственники искали его несколько дней

В Ленинградской области на 54-м году жизни скончался первый продюсер певицы МакSим Юрий Алексеев. Он также работал с «Ласковым маем». Мужчина умер 8 сентября, однако родственники не могли выяснить его судьбу несколько дней, сообщает 12 сентября StarHit.



Отмечается, что связаться с Юрием Алексеевым близкие не могли с 6 сентября. Попытки найти его не давали результата. Было известно, что он должен находиться в Выборге — там мужчина занимался ремонтом квартиры скончавшихся родителей. В конце концов 8-го числа в одной из областных больниц родственникам сообщили о его смерти.