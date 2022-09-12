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    Продюсер, раскрутивший МакSим, умер в Ленобласти. Родственники искали его несколько дней

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    Фото: Скриншот /youtube.com
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    В Ленинградской области на 54-м году жизни скончался первый продюсер певицы МакSим Юрий Алексеев. Он также работал с «Ласковым маем». Мужчина умер 8 сентября, однако родственники не могли выяснить его судьбу несколько дней, сообщает 12 сентября StarHit.

    Отмечается, что связаться с Юрием Алексеевым близкие не могли с 6 сентября. Попытки найти его не давали результата. Было известно, что он должен находиться в Выборге — там мужчина занимался ремонтом квартиры скончавшихся родителей. В конце концов 8-го числа в одной из областных больниц родственникам сообщили о его смерти.

    По предварительной информации, причиной смерти продюсера стал инсульт.

    В 53 года Юрий Алексеев продолжал работать над новыми проектами. Так, он продвигал группу «Онлайн» и взялся за работу с молодой начинающей певицей.

    МакSим Алексеев заметил в 2004 году в одном из клубов Казани. Он привез девушку в Петербург и организовал концерт в «Юбилейном». Сотрудничество сложилось, но контракт так и не был подписан. Позже, когда певица заключила контракт с Gala Records, продюсер посчитал, что его «кинули».

    Фото: Скриншот /youtube.com

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