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    За лето пользователи ЗСД 7,5 тысячи раз обогнули земной шар

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    Фото: пресс-служба «Магистрали Северной столицы»
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    В Петербурге подсчитали, сколько машин проехало по ЗСД за лето 2022 года. За три месяца водители в общей сложности «навернули» по магистрали 300 миллионов километров — это как 7,5 тысячи раз обогнуть земной шар.

    За летний сезон 2022 года на ЗСД зафиксировали более 28 миллионов транзакций, сообщает 12 сентября пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Больше всего поездок — более 9,7 миллиона — было совершено в августе. Среди категорий транспорта на ЗСД подавляющее большинство — 90,6% — составляют легковые автомобили. На втором месте — малый коммерческий транспорт, двухосные автобусы и большие модели внедорожников, на них пришлось 4,9% транзакций.

    Суточный рекорд был установлен в пятницу, 24 июня. В этот день на ЗСД зафиксировали более 392 тысяч транзакций. Пятницы в целом были самыми загруженными днями на магистрали. Самыми популярными маршрутами по ЗСД этим летом стали участки от южной развязки с КАД до набережной Макарова и от КАД до развязки с трассой «Скандинавия» в обоих направлениях.

    Более 92% поездок по магистрали водители оплачивали с помощью транспондеров. За три месяца водители приобрели 27 тысяч таких устройств. Кроме того, 1,77 миллиона транзакций были проведены с использованием «гостевых» транспондеров — выпущенных операторами других платных дорог. А владельцы транспондеров ЗСД, в свою очередь, совершили 1,24 миллиона транзакций на других платных трассах.

    Фото: пресс-служба «Магистрали Северной столицы»

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