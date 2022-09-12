За лето пользователи ЗСД 7,5 тысячи раз обогнули земной шар

В Петербурге подсчитали, сколько машин проехало по ЗСД за лето 2022 года. За три месяца водители в общей сложности «навернули» по магистрали 300 миллионов километров — это как 7,5 тысячи раз обогнуть земной шар.

За летний сезон 2022 года на ЗСД зафиксировали более 28 миллионов транзакций, сообщает 12 сентября пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Больше всего поездок — более 9,7 миллиона — было совершено в августе. Среди категорий транспорта на ЗСД подавляющее большинство — 90,6% — составляют легковые автомобили. На втором месте — малый коммерческий транспорт, двухосные автобусы и большие модели внедорожников, на них пришлось 4,9% транзакций.