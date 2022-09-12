Страшное ДТП с пожаром на дороге Петербург — граница с Беларусью. Двое погибли, шестеро пострадали

Смертельное ДТП произошло 12 сентября на дороге Петербург — Псков — граница с Республикой Беларусь в Опочецком районе Псковской области.
Как сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на областное УМВД, по предварительной информации, около 7 часов утра в деревне Маврино столкнулись Skoda Octavia и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, ехавший по маршруту Великие Луки — Псков. От удара машины вспыхнули.
Предположительно водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу и врезался в «Мерседес», пишет ПАИ.
В маршрутке пострадали шесть пассажиров. Их доставили в Псковскую областную больницу. В «Шкоде» погибли водитель — мужчина 1982 года рождения и пассажирка, её возраст устанавливается. Возбуждено уголовное дело.
В сообществе «Жесть по-псковски» один из подписчиков рассказывает, как его жене удалось избежать этого ДТП. Он хотел отправить жену домой в Псков на этой маршрутке, но смог починить машину и в итоге поехал сам.