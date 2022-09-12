Страшное ДТП с пожаром на дороге Петербург — граница с Беларусью. Двое погибли, шестеро пострадали

Как сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на областное УМВД, по предварительной информации, около 7 часов утра в деревне Маврино столкнулись Skoda Octavia и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, ехавший по маршруту Великие Луки — Псков. От удара машины вспыхнули.

В маршрутке пострадали шесть пассажиров. Их доставили в Псковскую областную больницу. В «Шкоде» погибли водитель — мужчина 1982 года рождения и пассажирка, её возраст устанавливается. Возбуждено уголовное дело.



В сообществе «Жесть по-псковски» один из подписчиков рассказывает, как его жене удалось избежать этого ДТП. Он хотел отправить жену домой в Псков на этой маршрутке, но смог починить машину и в итоге поехал сам.

