В Московском районе в 2024 году появится новая школа с двумя бассейнами

В Московском районе началось строительство новой общеобразовательной школы. Как сообщают в холдинге Setl Group, плановый срок ее ввода в эксплуатацию — второй квартал 2024 года.



Здание школы будет высотой от одного до четырех этажей. Заниматься здесь смогут 550 учеников с 1 по 11-й класс, в том числе — 200 учащихся начальных классов. Для них в здании помимо учебных кабинетов создадут комнаты отдыха, кабинет музыки и компьютерный класс. А на территории основной школы предусмотрели мастерские по обработке дерева и металла, тканей, кабинет кулинарии.

