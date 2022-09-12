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    В Московском районе в 2024 году появится новая школа с двумя бассейнами

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    В Московском районе началось строительство новой общеобразовательной школы. Как сообщают в холдинге Setl Group, плановый срок ее ввода в эксплуатацию — второй квартал 2024 года.

    Здание школы будет высотой от одного до четырех этажей. Заниматься здесь смогут 550 учеников с 1 по 11-й класс, в том числе — 200 учащихся начальных классов. Для них в здании помимо учебных кабинетов создадут комнаты отдыха, кабинет музыки и компьютерный класс. А на территории основной школы предусмотрели мастерские по обработке дерева и металла, тканей, кабинет кулинарии.

    Для активностей учеников в школе, которая расположится на территории проекта «Парадный ансамбль», запроектировано два спортзала и два бассейна размерами 25 на 11 метров и 6 на 10 метров. Помимо этого, в школе будут столовая, библиотека с медиатекой, читальным залом и фондами хранения, а также актовый зал с эстрадой и кладовыми для хранения декораций и костюмов.

    В школьном дворе предусмотрено футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, зоны для игр и отдыха.

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