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    Утро начинается не с кофе. Ниндзя с «сюрикенами» напал на петербуржца во время пробежки

    2012
    3 комментария

    Петербуржец попал в больницу после нападения мужчины на проспекте Обуховской Обороны. У агрессора было необычное оружие, ассоциирующееся с японскими воинами.

    Неприятная встреча произошла неделю назад у заправки, рассказал 12 сентября «Фонтанке» пострадавший. По словам мужчины, утром он вышел на пробежку, столкнулся с прохожим, а через некоторое время услышал за спиной крики.

    «У него были необычные ножи, похожие на сюрикены. Он порезал меня со спины, я обернулся и получил второй удар — он повредил внутренние органы», — говорит наш собеседник. Мужчина утверждает, что нападавший спокойно пошел дальше, а ему самому пришлось попросить помощи на заправке.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области факт нападения «Фонтанке» подтвердили. Пострадавший потерял много крови и все еще находится в больнице, но уже в удовлетворительном состоянии. «Ниндзя» же был задержан.

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    Комментарии 3

    ivank12 Сен 2022 в 14:00
    соль?
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