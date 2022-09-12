Утро начинается не с кофе. Ниндзя с «сюрикенами» напал на петербуржца во время пробежки

Петербуржец попал в больницу после нападения мужчины на проспекте Обуховской Обороны. У агрессора было необычное оружие, ассоциирующееся с японскими воинами.



Неприятная встреча произошла неделю назад у заправки, рассказал 12 сентября «Фонтанке» пострадавший. По словам мужчины, утром он вышел на пробежку, столкнулся с прохожим, а через некоторое время услышал за спиной крики.

«У него были необычные ножи, похожие на сюрикены. Он порезал меня со спины, я обернулся и получил второй удар — он повредил внутренние органы», — говорит наш собеседник. Мужчина утверждает, что нападавший спокойно пошел дальше, а ему самому пришлось попросить помощи на заправке.