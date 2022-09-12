ФК «Зенит» и «Пятёрочка» стали партнерами на год с перспективой продолжения

Торговая сеть «Пятёрочка» заключила годовое партнерское соглашение с футбольным клубом «Зенит». Стороны, подписавшие документ, утверждают, что от партнерства двух крупных брендов выиграют и покупатели, и болельщики. Как региональный партнер клуба ретейлер обещает своим покупателям больше футбола, а ФК «Зенит» и стадион «Газпром Арена» предоставят сети свои рекламные возможности. Это пока лишь часть совместных идей, подробности сейчас прорабатываются.



— Сотрудничество с великим клубом и многократным чемпионом России, обладателем Суперкубка, кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА — большой шаг вперед для нас и нечто новое, ведь мы ранее не сотрудничали со спортивными клубами, — отметил Владислав Курбатов, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка». — Важно, что это не просто сотрудничество, а коллаборация двух истинно петербургских брендов. Первый наш магазин был открыт в 1999 году именно в Петербурге, так что и «греча», «поребрик», «парадная» нам близки и знакомы.



Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Зенит» Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Зенит» Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Зенит» Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Зенит» Поделиться Поделиться





— Все это символично, ведь в этом сезоне перед нами стоит задача пятый раз подряд выиграть чемпионат России и чтобы на наших футболках появилась вторая звезда, соответствующая десятикратной победе на чемпионатах страны, — говорит Александр Медведев, генеральный директор ФК «Зенит». — В регионе Петербурга и Ленобласти около тысячи магазинов «Пятёрочка», и мы хотели бы, чтобы их посетители после покупок следующим шагом шли бы на футбол. Мы придумаем акцию или серию акций, которые увяжут походы и в магазин, и на «Газпром Арену».



Как пояснил Владислав Курбатов, сейчас обсуждается конкретика — в рамках сотрудничества может появиться кобрендинговая сувенирная продукция, стойки «Зенита» в магазинах, также в планах совместные масштабные акции, позволяющие покупателям «Пятерочки» посетить закрытые тренировки сине-бело-голубых — например, в рамках программы лояльности или отдельных мероприятий. Таким образом, футбольный клуб привлечет к себе новых болельщиков из числа покупателей сети магазинов.

— Сегодня «Зенит» — самая посещаемая команда в России, — продолжил он. — В среднем на матче с ее участием присутствует 36,5 тысячи зрителей, а пока чемпионат и кубок набирают обороты, эта цифра будет расти. Мы не только задействуем рекламные поверхности на стадионах для охвата — еще наших покупателей ждут автограф-сессии с игроками «Зенита» прямо в магазинах. А поскольку «Зенит» в сезоне как минимум пять раз сыграет со «Спартаком», мы рассчитываем на множество совместных мероприятий — например, посещение тренировочной базы нашими лучшими сотрудниками, победителями розыгрышей и лотерей.

