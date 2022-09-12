ФК «Зенит» и «Пятёрочка» стали партнерами на год с перспективой продолжения

Торговая сеть «Пятёрочка» заключила годовое партнерское соглашение с футбольным клубом «Зенит». Стороны, подписавшие документ, утверждают, что от партнерства двух крупных брендов выиграют и покупатели, и болельщики. Как региональный партнер клуба ретейлер обещает своим покупателям больше футбола, а ФК «Зенит» и стадион «Газпром Арена» предоставят сети свои рекламные возможности. Это пока лишь часть совместных идей, подробности сейчас прорабатываются.
— Сотрудничество с великим клубом и многократным чемпионом России, обладателем Суперкубка, кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА — большой шаг вперед для нас и нечто новое, ведь мы ранее не сотрудничали со спортивными клубами, — отметил Владислав Курбатов, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка». — Важно, что это не просто сотрудничество, а коллаборация двух истинно петербургских брендов. Первый наш магазин был открыт в 1999 году именно в Петербурге, так что и «греча», «поребрик», «парадная» нам близки и знакомы.
— Все это символично, ведь в этом сезоне перед нами стоит задача пятый раз подряд выиграть чемпионат России и чтобы на наших футболках появилась вторая звезда, соответствующая десятикратной победе на чемпионатах страны, — говорит Александр Медведев, генеральный директор ФК «Зенит». — В регионе Петербурга и Ленобласти около тысячи магазинов «Пятёрочка», и мы хотели бы, чтобы их посетители после покупок следующим шагом шли бы на футбол. Мы придумаем акцию или серию акций, которые увяжут походы и в магазин, и на «Газпром Арену».
Как пояснил Владислав Курбатов, сейчас обсуждается конкретика — в рамках сотрудничества может появиться кобрендинговая сувенирная продукция, стойки «Зенита» в магазинах, также в планах совместные масштабные акции, позволяющие покупателям «Пятерочки» посетить закрытые тренировки сине-бело-голубых — например, в рамках программы лояльности или отдельных мероприятий. Таким образом, футбольный клуб привлечет к себе новых болельщиков из числа покупателей сети магазинов.
— Сегодня «Зенит» — самая посещаемая команда в России, — продолжил он. — В среднем на матче с ее участием присутствует 36,5 тысячи зрителей, а пока чемпионат и кубок набирают обороты, эта цифра будет расти. Мы не только задействуем рекламные поверхности на стадионах для охвата — еще наших покупателей ждут автограф-сессии с игроками «Зенита» прямо в магазинах. А поскольку «Зенит» в сезоне как минимум пять раз сыграет со «Спартаком», мы рассчитываем на множество совместных мероприятий — например, посещение тренировочной базы нашими лучшими сотрудниками, победителями розыгрышей и лотерей.
Поскольку «Пятёрочка» развивает направление готовой еды, активно обсуждается идея открыть на «Газпром Арене» полноценную точку продаж именно готовых блюд. А еще реклама бренда магазинов появится на LED-бортах и фасциях в чаше стадиона.
По словам Александра Медведева, годовое сотрудничество имеет все предпосылки быть продленным, предварительные итоги подведут через полгода. Это будет тестовый период, чтобы определить наиболее интересные формы сотрудничества. Активации будут готовить и сразу запускать — первые из них болельщикам и покупателям обещают уже очень скоро, до конца этого отрезка Кубка России.