Заболеваемость коронавирусом в Петербурге остаётся выше, чем на прошлой неделе

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге в минувшие выходные оказалась выше, чем в будни на прошлой неделе, хотя обычно в выходные фиксируется спад.
Как сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией 12 сентября, за последние сутки в городе выявлен 3 471 новый случай COVID-19. Это почти столько же, сколько было накануне (3 484), и выше, чем в предыдущие пять дней. Подтверждено 11 смертей — так же, как и накануне. Город остаётся на втором месте по заболеваемости после Москвы (5 133).
В целом по России за сутки заболели 46 488 человек (накануне — 52 829), летальную статистику пополнил 81 случай (было 86).
За всё время пандемии в нашей стране было зафиксировано 20 113 098 случаев заражения ковидом и 385 429 смертей, в Петербурге — 1 696 896 заражений и 34 919 смертей.