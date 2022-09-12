Заболеваемость коронавирусом в Петербурге остаётся выше, чем на прошлой неделе

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге в минувшие выходные оказалась выше, чем в будни на прошлой неделе, хотя обычно в выходные фиксируется спад.



Как сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией 12 сентября, за последние сутки в городе выявлен 3 471 новый случай COVID-19. Это почти столько же, сколько было накануне (3 484), и выше, чем в предыдущие пять дней. Подтверждено 11 смертей — так же, как и накануне. Город остаётся на втором месте по заболеваемости после Москвы (5 133).

