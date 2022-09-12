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    В Приморье утонул управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

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    О трагической гибели в Приморском крае управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Ивана Печорина рассказала 12 сентября пресс-служба организации.

    Как уточняет издание Deita.ru со ссылкой на источник, он выпал с катера на полном ходу в районе острова Русский. Трагедия произошла вечером 10 сентября в районе мыса Игнатьева на Русском острове. Печорина нашли погибшим.

    О поисках пропавшего мужчины на море и побережье сообщили многие региональные издания. В спасательной операции были задействованы городские и краевые спасатели, МЧС, пожарные формирования.

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